北市首座田園城市公園 香草花園迎賓

台北市工務局公園處提供

台北市首座田園城市公園完工開放。位於信義區吳興街220巷59弄旁的景勤1號公園，公園處自去年10月辦理闢建工程後，去年底已完工開放觀景廣場區域，提供市民一個欣賞台北101跨年煙火的舒適地點，現在更進一步開放公園西北側的香草花園，讓田園城市政策更貼近民眾的生活。

台北市公園處處長黃立遠表示，作為北市首座「田園城市公園」，規劃設計階段充分攪動民意，依循民眾意見，以香草花園建置可食地景，呼應市府「田園城市政策」。花園以葉脈造型的地景設計為起點，透過葉脈形成的園路，區分種植區域，讓民眾能悠遊嬉戲於花園中，近距離欣賞、體驗與接觸各種形態與香味的香草植物。

公園處園藝科科長蘇怡萍表示，香草花園現種植11種香草植物，如桂花、胡椒木、茉莉花、茴香、迷迭香、芳香萬壽菊、鳳梨鼠尾草、玫瑰天竺葵、紫蘇、檸檬香茅、香蘭等，並搭配5種結果灌木如金桔、四季桔、西印度櫻桃、扁櫻桃、石榴等，提供民眾視覺、嗅覺、觸覺、味覺等多重感受體驗。

另外，不同的香草植物除了具有不同的香氣外，也分別盛開著各有特色的花朵，如鳳梨鼠尾草的紅花、芳香萬壽菊的黃花、四季桔的白花等；毛茸茸的茴香，色彩鮮豔的紫蘇，以及外型纖長的檸檬香茅，是古早時期常見的保健植物；而灌木上所結小巧繽紛的果實，也不斷地帶給人小驚喜；桂花、茉莉花、迷迭香等植物除了能入菜、入酒或熏製花草茶外，亦廣泛運用於各種芳香療法中。

(中時)