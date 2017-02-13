北市首座田園城市公園 香草花園迎賓
台北市首座田園城市公園完工開放。位於信義區吳興街220巷59弄旁的景勤1號公園，公園處自去年10月辦理闢建工程後，去年底已完工開放觀景廣場區域，提供市民一個欣賞台北101跨年煙火的舒適地點，現在更進一步開放公園西北側的香草花園，讓田園城市政策更貼近民眾的生活。
台北市公園處處長黃立遠表示，作為北市首座「田園城市公園」，規劃設計階段充分攪動民意，依循民眾意見，以香草花園建置可食地景，呼應市府「田園城市政策」。花園以葉脈造型的地景設計為起點，透過葉脈形成的園路，區分種植區域，讓民眾能悠遊嬉戲於花園中，近距離欣賞、體驗與接觸各種形態與香味的香草植物。
公園處園藝科科長蘇怡萍表示，香草花園現種植11種香草植物，如桂花、胡椒木、茉莉花、茴香、迷迭香、芳香萬壽菊、鳳梨鼠尾草、玫瑰天竺葵、紫蘇、檸檬香茅、香蘭等，並搭配5種結果灌木如金桔、四季桔、西印度櫻桃、扁櫻桃、石榴等，提供民眾視覺、嗅覺、觸覺、味覺等多重感受體驗。
另外，不同的香草植物除了具有不同的香氣外，也分別盛開著各有特色的花朵，如鳳梨鼠尾草的紅花、芳香萬壽菊的黃花、四季桔的白花等；毛茸茸的茴香，色彩鮮豔的紫蘇，以及外型纖長的檸檬香茅，是古早時期常見的保健植物；而灌木上所結小巧繽紛的果實，也不斷地帶給人小驚喜；桂花、茉莉花、迷迭香等植物除了能入菜、入酒或熏製花草茶外，亦廣泛運用於各種芳香療法中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。