安徽1月20人染H7N9　11人死亡

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中國大陸安徽省衛生和計劃生育委員會日前公布1月間全省法定報告傳染病疫情，其中感染H7N9禽流感者有20人，當中又有11人死亡。

中國大陸中央人民廣播電台報導，安徽省衛生計生委發布的這項報告，並公布這20名H7N9感染者，以及其中11名死者的更多細節。

報告指出，1月間安徽全省共通報24種感染的法定傳染病，共2萬6105人發病。其中1萬2087人屬中國大陸法定的乙類傳染病，1萬4018人屬丙類傳染病。

至於乙類傳染病中，發病數居前5名的病種依序為病毒性肝炎、肺結核、梅毒、淋病、痢疾，占所有乙類傳染病報告發病數的97.72%。1060213

(中央社)