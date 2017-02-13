替友討債卻殺無辜者 男子判刑20年

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吳姓男子被控替友人討債，竟槍殺債務人的友人胡姓男子致死。最高法院今天依殺人等罪判吳男20年徒刑確定。

警方指出，去年1月30日深夜在台北巿延平北路六段民宅發生槍擊案，死者胡男從背後遭人開槍，導致主動脈被打傷，送醫後因失血過多身亡，案發後，警方調閱監視器，掌握發現無前科的吳男涉重嫌，但人已逃亡。

警方掌握，吳男喜愛南下參加鹽水蜂炮慶典，隨即佈線並派員到麻豆交流道附近埋伏逮人；吳男坦承涉案，並供稱是因債務糾紛前往討債，不慎誤殺胡男。

法院調查，吳男是替友人討債，當天到陳姓債務人公寓樓梯時，巧遇前來探訪陳姓債務人的胡姓男子，吳男詢問胡男陳姓債務人是否在家，只因胡男回話口氣不好，一時情緒失控就向胡男開槍。1060213

(中央社)