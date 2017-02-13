教部宅配優秀師至偏鄉校 傳承教學經驗

教育部今天表示，偏鄉離島學校通常師資較年輕化且流動率高，透過教學訪問教師試辦計畫，宅配優秀老師到偏鄉，希望協助翻轉偏鄉教育，傳承教學經驗和創新。

教育部今天舉行「105學年度教學訪問教師試辦計畫」成果發表記者會，共有19名前往偏鄉學校服務的訪問教師參與，教育部長潘文忠也到場，和訪問教師和學校代表在台灣地圖上貼上標記，並鑲上鑰匙，象徵啟動106學年度計畫。

桃園市南崁國中自然與生活科技領域教師簡正忠表示，自己當兵時希望抽中離島，但未能如願，過去也一直待在桃園任教，這次參加教學訪問教師試辦計畫，前往澎湖縣七美國中服務，也算是為自己圓夢。

剛開始到澎湖七美國中服務時，簡正忠笑說，因為不熟悉交通狀況，曾經從家裡到澎湖學校，航班、船班加上等候時間就花了約10小時，有過這次經驗後，他就懂得規劃航班和船班時間的銜接，讓交通時間縮短為4、5小時。

主要任教自然科的簡正忠，也利用教育部補助的經費，幫學校建置實驗室。他表示，七美國中過去幾年都沒有實驗室，「學生只能看書本上的實驗」，很多學生連顯微鏡都沒碰過，透過實驗室的建置，有助於落實實驗課程；他也在學校推廣自備購物袋來減少塑膠袋等生態永續活動。

教育部國民及學前教育署副署長許麗娟表示，偏鄉離島學校通常師資結構較不穩定，年輕化且流動率較高，導致學校課程與教學經驗傳承不易，因此透過教學訪問教師試辦計畫，宅配優秀老師到偏鄉，協助偏鄉教育翻轉、進行經驗傳承和創新，也讓優秀教師能有不同體驗，產生新的教學刺激。

想要申請教學訪問教師，必須曾獲教學卓越獎、SUPER/POWER教師、特殊優良教師、閱讀磐石獎、閱讀教師等獎項，或任中央或縣市輔導團、經縣市推薦者，每次訪問以1學年為原則。

許麗娟指出，106學年希望招募到50所偏鄉學校和50名優秀老師參與，教育部除了補助訪問教師原校聘請代理教師的費用外，也補助教師原服務學校及受訪學校課程與教學發展經費新台幣10萬元，並提供訪問教師宿舍或補助每月住宿費，另外每月還補助2次原住家和服務學校的往返交通費。1060213

(中央社)