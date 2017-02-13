防範禽流感 俠醫林杰樑臉書12點提醒
國人愛吃雞，面對來勢洶洶的禽流感，很多人都心驚驚。長庚毒物實驗室團隊今在已故俠醫林杰樑臉書、發文提醒12點自我防範禽流感方法。團隊強調，只要將蛋、禽肉煮熟後再下肚，避免接觸禽鳥、餵鳥、用生雞蛋敷臉，就能有效防範禽流感「民眾不需太過恐慌」。
部分民眾喜歡蛋未全熟的口感，像是太陽蛋、溫泉蛋、糖心蛋、班尼迪克蛋等。長庚毒物實驗室團隊成員、長庚醫院護理師譚敦慈表示，只要將蛋煮熟，便可安全食用，否則除了禽流感，「還有感染沙門氏菌的可能」；她補充，生蛋含有蛋白抑制酶，會影響人體分解和吸收，故「熟蛋的營養最易被人體吸收」。
林杰樑臉書還指出，民眾烹調時，砧板、刀具和餐具，生熟食應該分開。譚敦慈說，用具除了事後要用沸水燙洗，料理蛋類前，應先用冷水沖一沖，避免蛋白質因遇熱變性、沾黏在用具上；民眾也絕不要吃還帶有血水、像是白斬雞等禽肉，「無論是蒸、煮、燙、炒，只要煮熟就能安心吃」。
不少愛美女性，會將蛋殼內的蛋清拿來敷臉，也被長庚毒物團隊強烈建議「不要」，否則恐引發風險；而有些食品會使用未加熱的蛋，像是提拉米蘇、慕斯、卡士達醬、美乃滋等。譚敦慈說，購買前應詢問「這是用生蛋還熟蛋做的」，像現在已有用熟蛋製成的提拉米蘇。
林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海進一步提醒，不少人吃火鍋時，會在沙茶醬料內打顆生雞蛋，「這段時間內應避免」，家長也務必提醒小孩，在外避免餵食野鳥和鴿子，若接觸應用肥皂水洗淨，並噴上酒精消毒。
(中時)
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