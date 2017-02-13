開學日，高雄苓雅警方啟動護童勤務

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員警執行護童勤務，也發送宣導品給親子，盼攜手打造安全無虞的學習環境。（李義翻攝）

勤行護童勤務員警，護送學童過馬路。（李義翻攝）

高雄市苓雅警分局今天（13日）各級學校開學日，循例啟動護童勤務，除了在上、放學時段校門口有警方協助導護老師及志工媽媽執行交通安全維護等勤務，各校也都設置巡邏箱，由巡邏警組在校園周邊加強巡邏守望。

員警一早就到轄區國中小學外，協助交通指揮，陪伴學童過馬路，還發送宣導小禮品給學童及家長。

分局長賈樂吉表示，期盼藉著提升見警率，使往來校門口車輛放慢車速，有助學童通行安全；同時加強巡邏密度，對有心不法人士產生嚇阻作用。

他還呼籲校方、家長及社區力量共同結合，查察可疑人物，關懷校外逗留或落單學生，適時提供協助，打造一個讓學童安全無虞，快樂學習的成長環境。

(中時)