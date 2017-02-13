陸女赴台考研掉准考證 警助1小時找回
廈門大學22歲陳姓女大生來台考研究所，昨（12）日中午和母親搭計程車時不慎將手提包遺忘車上，由於手提包內放有准考證和手機，陳女擔心錯過考期，急向新北市警板橋分局報案求助。員警調閱監視器及利用手機定位，1個多小時就把手提包尋回，陳女為此特別在個人臉書上感謝警方。
警方表示，陳女廈門大學畢業後，近日在母親陪同下來台報考台灣的研究所，昨天與母親從台北市搭計程車至高鐵板橋站準備南下，卻發現手提包遺失，四處找尋未果，遂向警方求助。
板橋派出所員警調閱監視器並登入陳女手機雲端定位程式，發現手機位置出現在中和國光路，同時查出陳女搭乘的計程車號，員警前往國光街，果真發現該輛計程車停放路邊，陳女的手提包完好放在車內後座。
陳女再三向幫助她的員警道謝並合影留念，同時也在臉書上誇讚台灣警方的高效率。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。