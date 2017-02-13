陸女赴台考研掉准考證 警助1小時找回

陳姓女大生在臉書上向警方道謝。（圖/擷取自臉書）

廈門大學22歲陳姓女大生來台考研究所，昨（12）日中午和母親搭計程車時不慎將手提包遺忘車上，由於手提包內放有准考證和手機，陳女擔心錯過考期，急向新北市警板橋分局報案求助。員警調閱監視器及利用手機定位，1個多小時就把手提包尋回，陳女為此特別在個人臉書上感謝警方。

警方表示，陳女廈門大學畢業後，近日在母親陪同下來台報考台灣的研究所，昨天與母親從台北市搭計程車至高鐵板橋站準備南下，卻發現手提包遺失，四處找尋未果，遂向警方求助。

板橋派出所員警調閱監視器並登入陳女手機雲端定位程式，發現手機位置出現在中和國光路，同時查出陳女搭乘的計程車號，員警前往國光街，果真發現該輛計程車停放路邊，陳女的手提包完好放在車內後座。

陳女再三向幫助她的員警道謝並合影留念，同時也在臉書上誇讚台灣警方的高效率。

(中時)