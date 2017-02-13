醫追女病患花300萬 事後討錢未果反控詐欺
50多歲陳姓醫生為追求保養有素的40多歲曾姓女病患，瞞著妻子幫曾女補稅、買賓士車及共給生活花費，一個月林林總總花了近300萬元，不料戀情被妻子抓包，陳男要求曾女歸還錢未果控詐欺。高雄地檢署認為陳是心甘情願付出，處以不起訴，但陳不服聲請再議，高分檢發回重調。
陳醫生因門診認識從事美容的曾女，雖然曾女是40初頭的熟女，但她身材、容貌看起來年輕10多歲，風韻猶存；陳、曾進一步交往後，2015年8月至9月底，曾女以美術館房屋賣掉需要補稅、修理舊車缺錢等理由，陸續向陳拿了20萬元。
由於曾女的林姓友人對她不錯，陳男擔心曾女被搶走，多次和她說「我們是男女朋友，有事和他說，不用麻煩友人」，因而允諾曾女買台賓士車送她；但曾女拿到陳男給的260萬元並未買車，且兩人熱戀一事被醫生娘發現，陳事後要求曾女歸還這些錢未果，怒告曾女詐欺。
檢方調閱陳、曾2人LINE對話，發現曾的林姓友人很照顧曾及其小孩，並擔憂曾的車開起來不安全，陳不甘示弱，當場允諾「也對，我們買部賓士車，也較安全」，並認為曾是女友，有事和他說就行。
曾女也向檢方供稱，他們是男女朋友，陳願意負擔她的開銷，不希望她去北部工作，陳還說不想讓妻子知道，才用她名義要買車，方便假日出遊、吃飯。
檢方認定，曾女並未使用詐術欺騙陳男；陳不服聲請再議，高雄高分檢認為仍有疑點未釐清，發回地檢署重新調查。
(中時)
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