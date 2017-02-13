駐布里斯本辦事處贈安琪拉修女獎章

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駐布里斯本辦事處長賴維中11日在「瑪特基金會」年度慈善募款晚會、代表外交部長李大維頒贈中華民國「外交之友貢獻獎」給昆士蘭瑪特醫院前院長安琪拉修女。

頒贈「外交之友貢獻獎」（Friend of Foreign Service Medal）是為表彰安琪拉修女（Sister AngelaMary AO）長年與臺灣的慈濟功德會及旅澳台灣僑胞共同推動醫療及慈善濟助，對促進臺澳交流以及雙邊友誼多所貢獻。

獎章頒贈典禮由瑪特醫院執行長哈理斯（Nigel Harris）開場致詞，強調安琪拉修女與在澳臺灣僑民及慈濟志工長達20餘年之深厚情誼。

賴維中接著致詞，感謝安琪拉修女對臺僑在醫療及生活方面之濟助，並對瑪特醫院與慈濟合作執行人道援助工作，提升臺灣作為「國際人道援助提供者」之形象，以及促進臺澳交流及友誼。賴維中接著為安琪拉修女配戴「外交之友貢獻獎章」並頒發證書，現場來賓熱烈鼓掌。

安琪拉修女於致答謝詞時，特別以中文感謝賴維中及在場臺僑與貴賓，表示對獲獎深感光榮，說明與移民澳洲之慈濟吳照峰師姐有深厚感情，合作推動瑪特醫院與慈濟之人道援助工作，並協助慈濟在雪梨及墨爾本成立分會。

她另特別感謝臺商裕峰集團等企業長期捐助瑪特醫院。安琪拉修女並娓娓道來在早期移民澳洲臺僑不易獲取醫療資源的年代，如何瞭解他們的需求並提供醫療服務，而現在則換她接受慈濟志工照顧，語帶感情，場面溫馨。

安琪拉修女於1947年自故鄉愛爾蘭抵澳洲布里斯本，長期與當地臺僑友好，於1966年至1987年擔任瑪特醫院院長，卸任後仍對提供臺灣移民完善醫療照護不遺餘力。自1990年結識慈濟吳照峰師姐，27年來促成瑪特醫院和慈濟之多項合作，如設立唇顎裂中心、研究獎學金、研究基金、於1998年巴布亞紐幾內亞海嘯後提供醫療援助、於2012年澳洲嚴重水患後協助物資發放等，有助慈濟在澳深耕及臺灣形象。

安琪拉修女曾6度訪問臺灣赴慈濟花蓮總部拜會證嚴法師，並曾於2000年親攜善款贊助慈濟九二一希望工程。

瑪特基金會年度慈善募款晚會之貴賓活動含瑪特醫院行政團隊高階主管、董事會成員等澳洲醫療及業界主流人士、駐布里斯本辦事處、僑務委員盧淑媛、溫錦文及臺僑團體代表等，共餘200人次出席，場面盛大壯觀，頒獎典禮肅穆隆重，有助臺灣參與澳洲主流社會，深植人道援助形象，加深澳洲各界人士對臺灣的認識。1060213

(中央社)