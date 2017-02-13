中華國小開學迎新嬤牽孫讀書金促咪
利用學校閒置空間「老少共學」首度開辦，台中市中華國小692名師生與太平長青學苑30名銀髮族學員今天上午一起參加開學典禮，大家精神抖擻向國旗敬禮並高唱國歌，會場中大手牽小手，開心迎接新學期。閱讀聲與歡樂聲不斷，場面溫馨，促進世代間的互動。
副市長林依瑩與校長蔡文標等人一同參加開學典禮，副市長林依瑩表示，長青學苑頗受長輩歡迎，因招生爆滿，目前利用學校閒置空間增設班級，盼今年從500班拓增至1000班，讓長輩走出戶外，生活更開心豐富。
社會局指出，中華國小「老少共學」為台中市第一個示範點，長者不需離家太遠，白天到鄰近國小上課，下午回家，就像小孩上學一樣，如此子女也能放心外出、工作，減輕照顧負擔；目前進行學校閒置空間盤點，未來研擬台中市29區逐一推動，達到老少共融目標。
(中時)
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