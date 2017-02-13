民眾開店夢想 中市警幫助追回
在公開場合，小心你的包包是否隨身帶著！1名張姓男子與弟弟在台中市市政路上的咖啡廳用餐，當時餐廳人潮眾多，張男將他的黑色後背包放在戶外坐位，與弟弟一同前去櫃檯點餐，當點完餐回到座位時，卻發現背包不翼而飛，當下十分著急，馬上向警察局第6分局市政派出所報案，背包裡有新開餐廳與股東所簽的合約書資料，擔心開店受影響。
警方指出，張母因為背包內不但有現金、信用卡，還有新開餐廳與股東所簽的合約書資料，因為涉及到許多商業上的文件，若此張合約書不見，他畢生的積蓄與開店夢想可能會化為烏有，便著急前來請求警方協助。
警員鄒智衍接到報案，立即協助尋找，因當天正逢該咖啡店開幕日，舉辦開幕活動賓客眾多，店員說沒有看到該黑色後背包，員警細心追查發現，原來是被店內員工當作雜物收起來，放置在店內不起眼的角落，馬上聯絡張男前來領回。
「太感謝了！」張男領取清點完物品，確認背包內的東西都沒有遺失，最重要的商業股東合同也順利找回，對警方的效率和積極態度表達感謝與肯定。
警方呼籲民眾，貴重物品應小心保管，切勿隨意放置，避免有心人士有機可乘。
(中時)
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