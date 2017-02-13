NBA》勇士客場大勝雷霆 收視創3年最佳

勇士隊杜蘭特返回雷霆主場，為死忠的粉絲簽名。(美聯社)

根據美國外電報導，勇士12日在客場大勝雷霆，這場比賽創了轉播單位《ABC》3年來除了聖誕大戰之外的最佳收視率，雷霆雖然輸了比賽但賺了荷包，而ABC更是吸引了1.38億人口的注目眼光。

杜蘭12日回到奧克拉荷馬是NBA的重頭戲，此役ABC全國平均收視率4.1，是2013年例行賽除了聖誕大戰之外最高的一場比賽，最顛峰的時刻是4.7；地點縮小至奧克拉荷馬，收視率高達19.5，創下ABC自2012年轉播雷霆比賽以來的新高紀錄。

(中時電子報)