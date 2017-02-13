江蘇貨輪印度遭扣押 23人受困求救

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江蘇一艘2萬多噸的貨輪「聯合女神號」受經濟糾紛牽連在印度被扣押，船上一共有23名船員。扣押了近50日後，船上伙食都快吃光了，由於船東已經破產，船長透過陸媒對外求助。

江蘇新聞廣播微博今天報導，「聯合女神號」是一艘載貨量2萬多噸的遠洋貨輪，船東為南京遠浩船務公司，船員由南京遠騰船務有限公司派遣。2016年7月，船從江蘇省的南通港出發前往印度。

2016年12月14日，「聯合女神號」抵達印度哈地亞（Haldia）港，當月28日卸完貨後就被扣押。船長戴小松聽說，南京遠浩船務公司的其他船隻拖欠國外油商加油款，導致「聯合女神號」受牽連，被印度孟買高等法院扣押。

另一方面，就在被扣押的2016年12月，船東公司宣布破產。現在船上23名人員不但回不了家，還被拖欠了5個月、共計人民幣150萬元（約新台幣690萬元）工資。船員家屬2月8日趕往南京，希望船員派遣公司能幫忙處理。

戴小松說，23名船員被困在港口，回不了家。因為一但棄船，貨輪就成了移動漂浮物，印方港口要求船上必須有人值守。目前船上伙食、淡水及燃油等物料消耗殆盡，船上蚊蟲孳生，船員們精神焦慮、生活困難。

南京遠騰船務有限公司負責船員調配的經理韓磊表示，正在安排印度當地的代理公司給「聯合女神號」補給物資。目前船東仍未表態，由於相關後續處理還需要船東出面，韓磊希望船東能盡快面對，一起解決。1060213

(中央社)