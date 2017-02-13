民進黨中評會通過 立即開除童仲彥黨籍

我要評比

民進黨中央評議委員會主任委員邱議瑩（圖）13日表示，討論對妻子家暴的台北市議員童仲彥的案子不到5分鐘，所有中評委對童仲彥涉及家暴案，妨害民進黨名譽，無異議一致通過立即開除黨籍。中央社記者謝佳璋攝 106年2月13日

民主進步黨中央評議委員會今天無異議通過，立即開除對妻子家暴的台北市議員童仲彥黨籍。

中評會今天中午12時開會，討論包括開除童仲彥在內等4個案子，會議歷時約1個小時，中評會主任委員邱議瑩會後轉述，討論童仲彥的案子不到5分鐘，所有中評委對童仲彥涉及家暴案，妨害民進黨名譽，無異議一致通過立即開除黨籍。

邱議瑩說，中評會有請台北市黨部主委黃承國做調查說明，也發文給童仲彥邀請他出席說明，不過童仲彥未出席，放棄說明機會，因此中評會依據調查事實，做出這樣的評議裁決。

邱議瑩說，經開除黨籍，5年內不得再入黨，紀錄將送中常會追認。1060213

(中央社)