博士生遊日車禍亡 台師大遺憾難過
台灣旅客自駕在日本九州發生車禍，造成1死2傷，台師大今天證實，死者為環教所博士生徐子惠，校方對此感到遺憾難過，再次提醒學生出國旅遊要注意安全。
日本媒體報導，前晚有台灣旅客駕駛的汽車在九州熊本縣往鹿兒島的公路上發生車禍，車上4名旅客中，27歲研究所學生徐子惠頭部遭撞擊，送醫後於昨天中午宣告不治；另2名分別為26歲跟27歲的男子受到輕傷。
台灣師範大學主任秘書林安邦今天證實，死者許子惠是台師大環境教育研究所博士班學生，徐子惠和朋友到日本旅遊，校方在兩天前接獲徐子惠車禍的消息，隨即通知學生家屬，家屬也趕往日本。
林安邦指出，今天接獲徐子惠過世的消息，學校也感到遺憾難過，也再次提醒學生，出國旅遊一定要注意安全，尤其是和台灣行車方向相反的國家，如果自駕更要特別注意；學校也會請專責導師、學務處和環教所協助後續事宜，若學生家屬需要心理輔導，學校也會提供協助。1060213
(中央社)
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