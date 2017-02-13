傅崐萁：蔡政府專制 國民黨軟弱沒用無法制衡

傅崐萁直言國民黨太軟弱，沒辦法制衡專制的蔡政府。（中時資料照／黃國峰攝）

由於陸客來台數銳減，全台觀光業陷入寒冬，近來甚至有高雄業者透露，政府要是再不重視此問題，沒多久後很多人就要跳樓了；花蓮縣長傅崐萁日前也在受訪時提到，兩岸政策如果還不改，陸客團數僅剩3成的東部，經濟情形還會更慘下去；另外，傅還痛批，現在的蔡政府已走向專制，可悲的是，軟弱無用的國民黨無法對其制衡。

傅崐萁告訴《新新聞》，花蓮向以承接大陸團客為大宗，加上前幾年兩岸觀光情勢不錯，相關產業無不極力擴張，但隨著總統蔡英文去（2016）年上台，今年兩岸關係開始出現變化，西部的陸客團數較過去打對折已經夠慘了，東部更是只剩3成。

「不管是國民黨或民進黨政府，從來就不重視花蓮機場！」傅崐萁透露，花蓮機場所有航線都是縣府自行爭取，儘管去年底談定香港直航，可是全球最具購買力的就屬陸客，就算多了港客，對花蓮經濟的幫助也有限；他進一步指出，未來要是大三通斷航，香港必將成為兩岸中轉中心，但花蓮機場其實也很有條件。

另外，談到現在的政府，傅崐萁認為蔡英文是假民主之名奪權，上台後開始行專制之實，而應該制衡她的國民黨，卻太軟弱無用。至於國民黨主席選舉，傅崐萁不願表態是否有支持對象，僅表示大家應力挺主席，讓國家有制衡力量，這樣蔡政府至少還能有點分寸，以免讓台灣發生無法彌補的傷害。

(中時電子報)