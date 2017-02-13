世界七大奇景花海輕鬆看 台虎開航濟州島
台灣虎航今(13)日宣布將於3月28日開航第三條韓國航線：桃園-濟州島，讓台灣虎航的韓國航線繼大邱及釜山後，再多一個航點供虎迷們選擇，開航優惠票單程1,688元起。
濟州島是韓國人心中第一名的國內度假勝地，島上擁有豐富的歷史文化及遺產外，還有三處是經由聯合國教科文組織認證的保護景點。同時，濟州島亦和南非的亞馬遜雨林、越南的下龍灣、南非的桌山等地並列為世界七大自然奇觀之一，這些自然形成的景觀亦吸引著許多節目前往取景。
濟州島的氣候暖和，島上擁有許多的花田，通常在3至4月間，是櫻花及油菜花接力盛開的期間，一整片的花海總是吸引許多國內外旅客前往濟州島朝聖。且濟州島的四季，皆有各自合適的旅遊主題，歡迎旅客造訪。
台灣虎航桃園-濟州島開航初期，自2017年3月28日起至2017年6月3日止，每週二及週六皆有航班，去程航班編號IT654，上午06:25自桃園國際機場出發；回程航班編號IT655，上午10:30自濟州國際機場起飛。
而自2017年6月4日起至2017年10月28日止，除每週二及週六外，更新增每週三及週五的飛航時段供旅客選擇，新增的週三及週五航班時間，去程則為上午06:55自桃園國際機場出發；回程航班則為上午11:00自濟州國際機場起飛，讓旅客能自由的組合規劃不同天數的濟州島深度旅遊。
為慶祝台灣虎航將開航桃園-濟州島航線，台灣虎航將於明(14)日上午10:00起至2017年2月16日晚間23:59止，推出單程未稅NT$1,688起的優惠價格。搭乘期間為2017年3月28日起至2017年10月28日止。
相關優惠訊息，請連結至台灣虎航官網(www.tigerair.com/tw/zh)查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁(www.facebook.com/TigerairTaiwan)並設定搶先看，以獲得第一手的消息。優惠機票數量有限，欲購從速，有興趣的虎迷們請備妥六個月以上的護照資料及信用卡，以利購票作業。
(工商)
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