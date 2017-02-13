假檢騙走教授3百萬 被逮裝窮：我沒錢！

北部1所國立大學留美副教授因少看新聞，不知詐騙集團猖狂活動，去年接到假檢察官來電，以控管帳戶為由，騙走他318萬元老本，警方13日在桃園抓到取款車手，但車手供稱教授百萬現金早被匯走，雙手一攤裝窮說「我沒錢！」

警方調查，遭騙的50多歲副教授平常在國立大學任教，生活單純，加上忙著做研究，雖然升等平順，但也因此較少看新聞，對詐騙集團做案手法不熟悉。

去年9月間，副教授接到自稱檢察官的男子來電，騙稱正偵辦1件詐騙案件，查出其帳戶成為洗錢戶頭，要對他展開清查。生平沒進過警局的副教授聽了大為吃驚，連忙澄清，還拜託假檢察官「好好查清楚」。

詐騙集團假意安慰他，保證查完後會原款歸還，副教授不疑有他，在校門口分2次交款300萬元，詐騙集團得知他是副教授，認為他肯定還有錢，獅子大開口要他將所有錢繳出，副教授不知如何是好，甚至將提款卡交給車手，再領出餘款18萬元。

副教授最後忍不住告訴親友，才得知這就是詐騙集團的慣用集團，警方據報過濾監視器畫面，鎖定取款車手身分，今天前往桃園蘆竹區逮捕24歲林姓男子。

林男落網後坦承向副教授取款，但辯稱他只是受命行事，錢早就交給上游，可能已被匯到海外，自己僅拿了1萬3000元工資，雙手一攤喊窮「我沒錢！」全案訊後依詐欺罪嫌將林嫌送辦。

(中時)