碧昂絲女神降臨葛萊美 挺孕肚飆歌就是狂
天后碧昂絲今天把宣布懷孕後的第一次表演獻給了葛萊美，表現超級敬業，不僅挺著大孕肚載歌載舞，甚至還有躺在高台椅子向後仰的動作，超狂演出，讓人捏把冷汗。
法新社與紐約「每日新聞」（Daily News）、Consequence of Sound等媒體報導，碧昂絲（Beyonce）宣布懷上雙胞胎後，今天是第一次公開露面。儘管肚子已明顯隆起，碧昂絲可沒選擇安安份份地站好表演，而是一身女神打扮，「動作頻頻」地帶來有點印度與古埃及色彩、氣勢磅礡又帶點抽象意味的演出，一飽歌迷眼福。
由母親介紹出場後，一身金光閃閃的碧昂絲先透過影片現身，只見不停舞動黃色薄紗的她最後幻化成黃影，在觀眾千呼萬喚中，帶出頭戴金色王冠、身披飄逸斗篷的本尊，配合螢幕投影的光影，呈現虛無飄渺又饒富意味的畫面。
接著碧昂絲由舞群簇擁著演唱了最新專輯「檸檬特調」（Lemonade）裡的歌曲「Love Drought」和「Sandcastles」，其中不時穿插象徵女性和女力的咒語。她甚至走上高台，躺上暗藏機關的椅子凌空後仰，伴隨滿天撒落的花瓣，搭配舞群舞動，隨歌曲旋律輕舞。
這段精采的表演博得滿堂起立喝采，結束搏命演出的碧昂絲鬆口氣似地望向台下的夫婿Jay Z和女兒。1060213
(中央社)
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