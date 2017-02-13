旗鼓渡輪漲價 持一卡通凍漲

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高市府旗鼓渡輪票價將調漲，3月1日起調整「鼓山-旗津」、「前鎮-中洲」航線票價，全票由新台幣25元調整為40元，不過持一卡通乘客仍扣款25元。

高雄市輪船公司表示，歡迎悠遊卡等電子票證公司洽談持卡人享優惠細節，以確保持卡人權益。

旗津到鼓山渡輪是極為熱門的航線，每年有數百萬人搭乘，只是營運入不敷出，每年虧損累累，去年全年還虧損逾新台幣3000萬元。

市府交通局長陳勁甫今天受訪表示，渡輪不像公車只有1人服務，渡輪啟動要一組5人服務，合理的每張票價應該是40元。他表示，調整渡輪票價只是反映成本，不過市府仍願意提供持一卡通全票乘客續享優惠，也盼外客購卡搭乘。

調整後渡輪的優待票由12元調高為15元、學生票20元調為25元、機車25元調為40元、自行車維持10元不變，惟為提高電子票證使用率，使用一卡通乘客將維持原票價不變。

高雄市輪船公司強調，為鼓勵使用電子票證搭乘大眾運輸，此次調整票價以現金投幣者為主，市府鼓勵乘客多使用一卡通票證搭乘。

陳勁甫指出，市府會努力提升渡輪的服務品質，同時汰舊換新渡輪，市府已打造電動渡輪，盼及早提供綠能渡輪服務乘客，提升高雄的國際觀光形象。1060213

(中央社)