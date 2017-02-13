旗鼓渡輪漲價 持一卡通凍漲
高市府旗鼓渡輪票價將調漲，3月1日起調整「鼓山-旗津」、「前鎮-中洲」航線票價，全票由新台幣25元調整為40元，不過持一卡通乘客仍扣款25元。
高雄市輪船公司表示，歡迎悠遊卡等電子票證公司洽談持卡人享優惠細節，以確保持卡人權益。
旗津到鼓山渡輪是極為熱門的航線，每年有數百萬人搭乘，只是營運入不敷出，每年虧損累累，去年全年還虧損逾新台幣3000萬元。
市府交通局長陳勁甫今天受訪表示，渡輪不像公車只有1人服務，渡輪啟動要一組5人服務，合理的每張票價應該是40元。他表示，調整渡輪票價只是反映成本，不過市府仍願意提供持一卡通全票乘客續享優惠，也盼外客購卡搭乘。
調整後渡輪的優待票由12元調高為15元、學生票20元調為25元、機車25元調為40元、自行車維持10元不變，惟為提高電子票證使用率，使用一卡通乘客將維持原票價不變。
高雄市輪船公司強調，為鼓勵使用電子票證搭乘大眾運輸，此次調整票價以現金投幣者為主，市府鼓勵乘客多使用一卡通票證搭乘。
陳勁甫指出，市府會努力提升渡輪的服務品質，同時汰舊換新渡輪，市府已打造電動渡輪，盼及早提供綠能渡輪服務乘客，提升高雄的國際觀光形象。1060213
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。