元宵後第一霾 陸6省市陷入汙染
元宵節過後，大陸環保部發布霧霾預警。京津冀中南部、山西南部、山東大部和河南北部12日至15日空氣質量以中至重度汙染為主，局部地區可能出現嚴重汙染，將嚴重將影響23個城市。
大陸財新網報導，中國大陸環境保護部微信公眾號指出，由於大氣擴散條件不利，汙染物逐步積累，北方地區12日至13日大氣擴散條件轉差，華北中南部地區空氣質量以中至重度汙染為主。
另外，大陸14日至15日重汙染範圍最大，影響共23個城市，包括北京市、天津市以及河北省（京津冀）7個城市、山西省2個城市、山東省6個城市、河南省6個城市。
華北中南部空氣品質14日以中至重度汙染為主，華北局部地區空氣質量可能出現嚴重汙染。
河北省環保廳官網公布，河北省10日發布石家莊、保定、廊坊、邢台、衡水、邯鄲、定州、辛集市和唐山、滄州市共10個城市的橙色預警。1060213
(中央社)
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