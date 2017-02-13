因應北韓射彈 安理會將緊急諮商
北韓昨天進行美國總統川普就任後首度的飛彈試射，使得聯合國安理會今天將為此召開緊急諮商。
法新社報導，在北韓證實昨天成功試射一枚彈道飛彈後，美國、日本和南韓已要求召開緊急磋商。
這個月擔任安理會輪值主席的烏克蘭駐聯合國代表團表示，安理會的諮商會議預料將於當地時間下午5時左右召開。
北韓國營的中央通信社（KCNA）表示「一枚地對地中遠程彈道飛彈，昨天成功試射」，並形容這是一款「具朝鮮特色的新式戰略武器系統」。（譯者：中央社陳亦偉）1060213
(中央社)
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