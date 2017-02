英國奧斯卡 主要得獎名單一覽

有英國奧斯卡之稱的英國影藝學院電影獎(BAFTA Awards)結果今天出爐,以下是主要得獎名單。

最佳影片:「樂來越愛你」(La La Land)

最佳英國影片:「我是布萊克」(I, Daniel Blake)

最佳導演:達米恩查澤雷(Damien Chazelle),「樂來越愛你」

最佳男主角:凱西艾佛列克(Casey Affleck),「海邊的曼徹斯特」(Manchester by the Sea)

最佳女主角:艾瑪史東(Emma Stone),「樂來越愛你」

最佳男配角:戴夫帕托(Dev Patel),「漫漫回家路」(Lion)

最佳女配角:薇拉戴維絲(Viola Davis),「藩籬」(Fences)

最佳新人:湯姆霍蘭德(Tom Holland),「蜘蛛人:返校日」(Spider-Man: Homecoming)

最佳原創劇本:肯尼斯洛勒根(Kenneth Lonergan)的「海邊的曼徹斯特」

最佳改編劇本:路克戴維斯(Luke Davies)的「漫漫回家路」

傑出英國導演、編劇或製片首部作品:「闇影之下」(Under the Shadow)的導演/編劇安瓦利(Babak Anvari),及製片李奧(Emily Leo)、羅斯奇爾(Oliver Roskill)、托赫(Lucan Toh)

最佳外語片:「索爾之子」(Son of Saul)

最佳紀錄片:13th

最佳動畫片:「酷寶:魔弦傳說」(Kubo And TheTwo Strings)

最佳原創音樂:「樂來越愛你」

最佳攝影:「樂來越愛你」

最佳剪輯:「鋼鐵英雄」(Hacksaw Ridge)

最佳製作設計: 「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)

最佳服裝設計:「第一夫人的秘密」(Jackie)

最佳化妝造型:「走音天后」(Florence Foster Jenkins)

最佳音效:「異星入境」(Arrival)

最佳視覺效果:「與森林共舞」(Jungle Book)

學院成就獎:梅爾布魯克斯(Mel Brooks)。(譯者:中央社盧映孜)1060213

(中央社)