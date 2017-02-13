英國奧斯卡 主要得獎名單一覽

我要評比

有英國奧斯卡之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）結果今天出爐，以下是主要得獎名單。

最佳影片：「樂來越愛你」（La La Land）

最佳英國影片：「我是布萊克」（I, Daniel Blake）

最佳導演：達米恩查澤雷（Damien Chazelle），「樂來越愛你」

最佳男主角：凱西艾佛列克（Casey Affleck），「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）

最佳女主角：艾瑪史東（Emma Stone），「樂來越愛你」

最佳男配角：戴夫帕托（Dev Patel），「漫漫回家路」（Lion）

最佳女配角：薇拉戴維絲（Viola Davis），「藩籬」（Fences）

最佳新人：湯姆霍蘭德（Tom Holland），「蜘蛛人：返校日」（Spider-Man: Homecoming）

最佳原創劇本：肯尼斯洛勒根（Kenneth Lonergan）的「海邊的曼徹斯特」

最佳改編劇本：路克戴維斯（Luke Davies）的「漫漫回家路」

傑出英國導演、編劇或製片首部作品：「闇影之下」（Under the Shadow）的導演/編劇安瓦利（Babak Anvari），及製片李奧（Emily Leo）、羅斯奇爾（Oliver Roskill）、托赫（Lucan Toh）

最佳外語片：「索爾之子」（Son of Saul）

最佳紀錄片：13th

最佳動畫片：「酷寶：魔弦傳說」（Kubo And TheTwo Strings）

最佳原創音樂：「樂來越愛你」

最佳攝影：「樂來越愛你」

最佳剪輯：「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）

最佳製作設計： 「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）

最佳服裝設計：「第一夫人的秘密」（Jackie）

最佳化妝造型：「走音天后」（Florence Foster Jenkins）

最佳音效：「異星入境」（Arrival）

最佳視覺效果：「與森林共舞」（Jungle Book）

學院成就獎：梅爾布魯克斯（Mel Brooks）。（譯者：中央社盧映孜）1060213

(中央社)