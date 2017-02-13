陳副總統：盼台日深化產業合作

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副總統陳建仁今天表示，日本一直是台灣的重要貿易夥伴，台灣正積極推動綠能、生技醫療及智慧機械等創新產業及「新南向政策」，未來期盼能深化雙方產業合作，共拓海外市場。

陳副總統今天上午接見日本福岡縣知事小川洋暨縣議會議長中尾正幸等一行人，陳副總統致詞時表示，台灣與日本友情堅定，人民相互友好、情感深厚，具有一衣帶水的深厚情誼；去年台灣南部大地震及日本熊本縣地震時，台日兩國人民紛紛慷慨解囊，踴躍互助，共度難關，成為國際合作典範。

陳副總統說，福岡縣與台灣關係向來密切，他要特別感謝小川洋關心慰問台灣南部大地震，並在福岡縣廳設置捐款箱發動募款；此外，近年來福岡縣致力於推動氫能源研發及產業發展，小川洋去年3月也曾專程出席「2016高雄氫能源都市研討會」並發表演說，分享寶貴經驗。

在經貿方面，陳副總統指出，日本一直是台灣的重要貿易夥伴，台灣正積極推動綠能、生技醫療及智慧機械等創新產業及「新南向政策」，未來期盼能深化雙方產業合作，共同拓展海外市場，共創互利雙贏。

在觀光與文化流方面，陳副總統指出，去年台日兩國人民互訪突破600萬人次，再次創下歷史新高，其中日本來台人數將近190萬人次，期盼今年有更多日本遊客來台觀光，親自體驗最親切、最美好的台灣。

陳副總統說，2014年國立故宮博物院在東京國立博物館及九州國立博物館兩地舉行「神品至寶展」，吸引65萬人前往參觀，反應熱烈；去年12月起「東博」及「九博」兩博物館在故宮南院舉行回饋展，深獲台灣民眾的喜愛，開創台日文化合作新頁，期盼未來能持續藉由此類合作交流增進雙方理解，加深彼此的親近感。1060213

(中央社)