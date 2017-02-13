陸擬首建內陸核電廠 位在湖南湖北江西
中國大陸核能主管官員表示，如果順利，「十三五」（2016-2020年）規劃期間，將首度在內陸開工興建核電廠。目前已在湖南桃花江、湖北咸寧、江西彭澤等地展開先期作業。
中國大陸國家國防科技工業局副局長、國家原子能機構副主任王毅韌今天接受大陸中央人民廣播電台訪問時宣稱，全球400多座核電廠大部分建在基本上沒有海嘯、颱風影響的內陸，少部分在沿海，建在沿海符合安全要求，在內陸也一樣。
他說，核電廠「建在沿海安全，建在內地就不安全了，不存在這個問題」。
王毅韌說，目前已經展開核電廠先期工作的場址，包括湖南桃花江、湖北咸寧、江西彭澤等地。這些地區都在中國大陸華中地區的內陸。
他表示，過去中國大陸東南沿海對電力需求旺盛，所以核電廠率先在東南沿海興建，但隨著內陸經濟發展加速，內陸的能源需求也不斷提升，像湖南、湖北、江西就很缺電。1060213
(中央社)
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