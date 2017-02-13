鯨屍腐敗易爆炸 紐西蘭籲遊客遠離

紐西蘭南島西北部海灘，發生大規模領航鯨擱淺的事件。（圖/美聯社）

紐西蘭南島西北部的黃金海岸10日發現有近400隻領航鯨（pilot whales）擱淺在海灘，自然保護部門動員人力與船隻進行搶救，但仍有300多只隻死亡。政府部門提醒遊客，遠離鯨屍，因為鯨屍內部蓄積過多腐敗氣體易發生爆炸。

環保人員指出，由於擔心屍體爆開，相關海灘區域目前不向公眾開放，工作人員將儘快切開鯨屍，釋放屍體內氣體。一旦該區域重新開放，將放置警示牌，提醒遊人不要接觸鯨屍。

據了解，多數鯨屍還留在海灘，但有部分被潮水捲入海中，有可能被沖刷到周邊的海灘上。工作人員下一步將集中鯨屍並修建圍欄，有這些鯨屍自然分解可能會需數月之久。

(中時電子報)