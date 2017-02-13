北極嬌客「紅喉潛鳥」首次降落基隆

遠自北極圈飛抵基隆外木山沙灘的紅喉潛鳥。黃靖惠翻攝

北極嬌客首次造訪！基隆市外木山沙灘11日罕見水鳥「紅喉潛鳥」，平時多活動於北極圈附近地區，唯有避冬時往南飛，據基隆市野鳥協會統計，北台灣近7年內有3隻潛鳥著陸，而這也是首次降落基隆沿岸棲息的紅喉潛鳥，而牠蹲坐沙灘振翅理毛的模樣，十分逗趣可愛，昨天吸引不少愛鳥客前往觀賞。

(中時)