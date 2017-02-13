恐怖情人條款上路周年 分手施暴比例最多

俗稱恐怖情人條款的《家庭暴力防治法》63條之1，自2015年2月4日實施至今已滿周年。新北市家庭暴力防治中心統計，去年4月至12月止共受理225案，其中女性受害者占93％，但男性也有6％。其中遭受肢體虐待最多有130人、精神虐待則有129人，還有性虐待3人、經濟控制1人等。

家防中心分析施暴原因，以分手施暴最高達31％，其次則為感情因素，像是懷疑對方外遇占22％、其次個性不合占21％。目前共有60案獲得法院核發保護令。

(中時)