柯媽致電里長拜年 議員：選戰模式啟動？
北市民進黨議員顏若芳今在臉書發文指出，柯文哲媽媽何瑞英近期逐一打電話給北市里長拜年，過去從未出現這種情況，不少里長都嚇一跳，難道柯P已進入選戰模式嗎？
顏若芳受訪時說，最近聽到很多里長反映，從過年期間到今天陸續接到柯媽拜年電話，由於往年從來沒接過，不少里長覺得很奇怪。她也說，個人沒接到柯媽電話，不清楚其他議員狀況，但柯P讓媽媽打電話拜年，「滿妙的」。
大同區景星里長張惠雯說，她一共接到兩次柯媽電話，內容就是寒暄拜年，有些里長覺得柯P在打媽媽牌，為2018選戰準備。但她覺得，若不是由市長親自打，派柯媽出馬，還打那麼多通，「其實有點多了」，可能會造成反效果，還不如把事情做好，解決里民的不滿比較實際。
中山區新福里長童勝輝則說，柯媽在電話裡有問兒子的施政表現，他不諱言說，柯P的施政方向正確，但許多政策太急躁，各局處跟不上他的腳步，不要急就章，柯媽承諾會把建議帶回去給兒子。
童勝輝說，就算此舉是在為選戰鋪路也無所謂，很多建議也許柯P聽不進去，但柯媽代為轉達，效果就不一樣，只要能對市政有幫助，就是很正面的事情。
對此，北市府發言人劉奕霆表示，年節期間市長柯文哲行程較多，可能無法抽空親自跟台北市內的所有里長一一拜年，因此市府就請柯文哲媽媽何瑞英協助，柯媽也熱心答應幫忙和里長拜年，這部分與選舉考量完全無關。
(中時)
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