中和公寓火警 一家四口輕微嗆傷送醫

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新北市中和自立街某公寓3樓今（13日）中午12時許驚傳火警。（葉書宏翻攝）

新北市中和自立街某公寓3樓今（13日）中午12時許驚傳火警。（葉書宏翻攝）

新北市中和自立街某公寓3樓今（13日）中午12時許驚傳火警，警消獲報前往救援，不到15分鐘將火勢撲滅，48歲俞姓屋主一家四口輕微嗆傷，所幸送醫後無礙。

警消初步研判，起火處在臥室床墊，燃燒面積約2坪左右，是否因抽菸引起仍待釐清，詳細起火原因待進一步調查。

(中時)