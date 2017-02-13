國中肄業車手騙倒博士老師 3次共面交240萬元
博士學歷的林姓女老師接到詐騙電話信以為真，3次共面交款約新臺幣240萬元後，因對方消失無蹤起疑而報案。第一分警局獲報循線逮27歲張姓車手。國中肄業的張男說，知道被害人是博士學歷的女老師，他騙得也有點不好意思，才沒再騙下去了。
台中市警察局第一分局偵查隊去年10月間接獲林姓女子報案，指稱她接到自稱檢察官來電通知，她的手機門號涉及刑案，須將銀行內存款兌換成美元，交由檢警保管，她陸續面交約新臺幣240萬元後，對方卻消失無蹤，覺受騙後請求警方協助。
警方展開調查，發現27歲張男涉有重嫌，日前追查到他的落腳處，趁熟睡時上門查緝，訊後，依詐欺罪嫌送辦，經法院裁定羈押。
有公共危險前科的張男指稱，他在去年9月間看到「工作輕鬆、日領五千」的小廣告前往求職，公司在10月給他2張SIM卡、要求買手機方便連絡，他就當起了車手。
張男說，他知林女有博士高學歷的高中老師，自己才國中肄業還假裝檢察官，出面取款時深怕漏餡都不敢多講話，一律回應「是！」，在去年10月18日、20日及24日連續3次詐騙面交都成功，他自己覺得有點不好意思。
警方追查發現張男事後還是有ATM提領紀錄，懷疑仍涉不法，依詐騙罪嫌送辦，持續擴大偵辦中。
(中時)
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