禽流感肆虐 林佳龍要求強化禽場訪視消毒
國內禽流感疫情如滾雪球越滾越大，花蓮、台南紛傳有禽場相繼淪陷！傳出禽流感疫情。中市農業局指出，市府每月定期與中央召開視訊會議，了解國內外疫情發展及擬定防疫作為，全力杜絕疫情。市長林佳龍說，市府提前做好相關防疫準備，強化禽場訪視消毒，並加強取締違法屠宰。
台中市共有242座家禽場，市府即時掌握最新資訊並作出預防整備方案！農業局長王俊雄13日在市政會議說，市府除加強家禽場、寵物鳥、家禽理貨場禽流感採樣監測、訪視消毒外，相關人力、物資已盤點完善；各局處間橫向聯繫建置完備，以隨時因應處理。
台中市動物保護防疫處表示，自去年起迄今已針對轄內家禽場、寵物鳥繁殖場、寵物鳥店及家禽理貨場等主動監測2104件檢體，禽流感病毒檢驗均呈陰性；入冬後該處加強轄內家禽場訪視宣導及消毒，至目前為止共完成964場次，無異常情形發生。
動保處指出，養禽業者應每日自主觀察，若發現家禽出現疑似禽流感的臨床症狀，或突然出現產蛋異常下降或急遽死亡，應立即通報該處，通報電話04-23869420；未通報者將依《動物傳染病防治條例》規定，除撲殺動物不予補償外，另處5萬元以上100萬元以下罰鍰。
衛生局強調，國內陸續在東部及南部禽場的禽鳥檢體檢出H5N6禽流感病毒，目前禽傳人雖罕見，但仍須注意做好個人防護措施；因應228連假將至，提醒民眾前往疫區旅遊或自疫區返台時，均應落實呼吸道咳嗽禮節及手部衛生，以降低傳播風險。
(中時)
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