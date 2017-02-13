NBA》三分球大賽賠率 湯神衛冕機率高

勇士克雷湯普生有機會衛冕三分球大賽冠軍。(美聯社資料照)

本周是NBA一年一度的明星賽周，除了正規的明星賽外，三分球大賽與灌籃大賽同樣吸引球迷的眼光，根據美國博彩公司開出來的賠率，勇士克雷湯普生衛冕三分球大賽冠軍的機會相當濃厚，魔術艾隆戈登則是灌籃大賽冠軍的熱門人選。

勇士這幾年的三分球攻勢勇冠全聯盟，史提芬柯瑞上季改寫了單季投進三分球的紀錄，可惜卻在三分球大賽中輸給了隊友湯普生，本季柯瑞決定不參賽，湯普生少了最大勁敵，賠率2.75，遠優於騎士厄文的賠率6.0，拓荒者麥科倫、火箭艾瑞克古登與暴龍羅瑞同以賠率6.5並列第三。

湯普生本季已投進192顆三分球，投籃命中率41.8%，艾瑞克古登同樣來勢洶洶，本季投進181顆三分球，投籃命中率38.7%，是湯普生衛冕路上的最大絆腳石。

上季灌籃大賽亞軍艾隆戈登，以1.40的奪冠賠率穩居榜首，太陽的戴瑞克瓊斯以賠率3.0緊追在後，溜馬的葛倫羅賓生賠率9.5，快艇狄安卓喬丹賠率21.0分居三、四。

(中時電子報)