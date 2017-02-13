勞動部銀髮中心助媒合 二次就業勞雇雙贏
年近60歲的方奕情失業2年，抱著「只要有工作，我都願意做」的念頭，在勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心輔導員陳勝德積極媒合並運用僱用獎助資源下，順利重返職場，到月子餐公司擔任廚工助理。公司考量她的需求，配合調整工時，讓銀髮勞動力在友善職場中穩定就業。
方奕情育有5名子女，為了協助家計，四處兼職，從寢具公司作業員、加工區電子作業員、高雄養工處契約工砍樹搬樹等工作後，因為對料理有興趣，索性自製水餃、肉粽、臘肉品到市場販售，從凌晨3點起馬不停蹄一直忙到傍晚才收攤，一晃眼已20多年，好不容易把小孩們拉拔長大，經濟負擔也減輕，加上自製肉品競爭激烈，自己年齡漸長，決定轉換工作。
南區銀髮人才資源中心輔導員陳勝德，正協助廠商媒合需要的廚房助理人員，這時他發現想重返職場並對料理有興趣的方奕情，他運用勞動部「僱用獎助資源」加強雇主僱用意願，讓方奕情獲得月子餐公司廚房助理工作職。
月子餐公司經理林忠順說，廚助工作流動率高，中高齡的就業者雖然體力不如年輕人，但方奕情曾自製肉品販售，對料理不陌生且配合度高，給她專職食材處理工作，並將凌晨5時上班調整至8時30分至下午5時，透過調整工時的友善措施把握銀髮好人才，她細心又認真的工作表現，成為廚師得力的助手。
(中時)
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