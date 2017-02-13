一開學就連上六天！聰明吃 遠離症候群
今天是全國中小學開學日，週六因需補二二八連假的課，因此第一週就要連上六天課。要收心念書可不是件容易的事，想要避免孩子出現「開學症候群」嗎？大林慈濟醫院營養師王子南提醒家長，透過調整飲食、適度運動，就能擺脫精神不濟、食欲不振，甚至暴躁易怒的惱人心病。
Do
1.黃豆製品：選擇低脂且零膽固醇的黃豆製品，來取代飽和脂肪酸含量高的動物性肉品
2.五穀雜糧：纖維質含量高的糙米、胚芽米、薏仁、麥片、小麥胚芽等五穀雜糧可平穩地提供身體血糖，維持腦部敏銳的思考，而全穀類富含維生素B群，能提供足夠的營養素來持續面對壓力，因此建議每日1.5至4碗的主食並平均分配於三餐，其中可選擇三分之一的全穀類來取代精白米。
3.新鮮蔬菜和水果：解決課業壓力造成便秘。
4.植物油：課業壓力往往加速消耗體內的抗氧化物，建議家長選擇富含維生素E的植物油來取代豬油，每日可選擇堅果1把來取代市售零食。
5.熱牛奶：奶類能幫助調節心跳及肌肉收縮並鬆弛神經。
6.水：寒假中，喝飲料的機會也大增，但只是喝下過多的糖分。多喝水能促進新陳代謝以消除疲勞，建議多喝水來取代蔗糖及咖啡因飲品，每日飲水1500c.c.至2000c.c.。
Don’t
1.平日應避免濃茶、濃縮咖啡及提神飲料。
2.盡可能使用少量天然香草佐味取代調味醬，並可運用清蒸、燉煮、燒烤或涼拌等低油烹調方式。
※本文由康健雜誌授權刊載，未經同意禁止轉載。
(中時電子報)
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