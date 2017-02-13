《樂來越愛你》橫掃英國奧斯卡 5獎成大贏家
有「英國奧斯卡」之稱的第70屆英國影藝學院電影獎（BAFTA）今天揭曉，音樂愛情電影《樂來越愛你》奪最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳配樂、最佳攝影共5項大獎，成為最大贏家。艾瑪史東（Emma Stone）再登英國奧斯卡影后。
《樂來越愛你》叫好又叫座，橫掃金球獎外，在今天登場的第70屆英國影藝學院電影獎中，奪最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳配樂、最佳攝影共5項大獎，艾瑪史東這回也再登英國奧斯卡影后，她感動說：「身處這個意見分歧的時局，感謝BAFTA讓我們難得在今晚能齊聚一堂，一起慶祝創作所賦予的正向力量，讓我們沒有隔閡，不再感到那麼孤單。」
艾瑪史東搭檔雷恩葛斯林（Ryan Gosling）則是敗北，最佳男主角最後由《海邊的曼徹斯特》的男星凱西艾佛列克（Casey Affleck）奪得。《樂來越愛你》導演達米恩查澤雷則獲得最佳導演獎。
(中時電子報)
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