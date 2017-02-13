高雄長庚開課，教醫護人員練功防身

醫護人員跟著合氣道教練學習簡單防身術。（林宏聰攝）

在合氣道教練陳秋陽（右一）指導下，高雄長庚院長李炫昇（中）也能輕鬆掠倒武術高手。（林宏聰攝）

合氣道教練陳秋陽示範防身技法，一旁的醫護人員無不認真學習。（林宏聰攝）

合氣道教練陳秋陽帶領醫護人員練習如何抵擋攻擊。（林宏聰攝）

醫療暴力事件層出不窮，高雄長庚醫院去年共有6位醫護人員遭毆。為此，院方與高縣醫師公會合作，辦理劍道、合氣道訓練班，免費開放原高縣轄區醫護人員參加，盼大家習得防衛本領，將來再有病患、家屬找麻煩，醫護人員不再只有挨打的份。

高雄長庚13日在院內員工健康促進中心舉辦示範教學，由合氣道五段教練陳秋陽、劍道六段教練高維祥演練，醫護人員認真觀摩，甚至拿出手機全程錄影，高雄長庚院長李炫昇也親自上陣，練習簡單防身技巧。

李炫昇說，醫院鼓勵醫護人員練防身術，除了加強自身安全保護外，更重要是希望大家鍛鍊身體，為更多病患服務，且藉由武術培養堅忍意志，在「健康、希望、快樂」的「3H目標」之外，更重拾醫護人員的信心與榮譽（Honor）。

高縣醫師公會理事長盧榮福指出，儘管《醫療法》2014年起加重對攻擊醫護人員者的刑責，但去年全台醫療暴力事件仍頻繁，6月起幾乎每周都有，顯見立法效果不大，因此才找上高雄長庚，共同開辦免費課程，教醫護人員學防身功夫。

劍道教練高維祥本身是內兒科醫師、高縣醫師公會常務理事，他說即使沒練過，持利器刺擊也可能造成氣胸等嚴重傷害，像台北捷運鄭捷事件時，幾位老伯伯能逃過一劫，均因隨身帶雨傘，他建議醫護人員若遇上不理性攻擊，可拿把傘朝向攻擊者，對方即不敢近身。

高雄長庚與高雄縣醫師公會合辦的合氣道、劍道班，即日起接受報名，原高雄縣轄區醫護人員，在每周一下午4點半至6點，或周二、三、四、五上午6點半至7點半，均可免費上課。

(中時)