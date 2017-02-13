巴拿馬盼台團採購咖啡更勝去年

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「2017中美洲暨加勒比海咖啡產業商機考察團」往巴拿馬考察，當地時間11日出席駐巴大使館餐宴，並會見巴國商工部兩位次長。巴國希望今年台灣採購咖啡更勝去年。（駐巴拿馬大使館提供）中央社 106年2月13日

「2017中美洲暨加勒比海咖啡產業商機考察團」往巴拿馬考察，當地時間11日出席駐巴大使館餐宴，並會見巴國商工部兩位次長。巴國方面希望今年台灣採購咖啡更勝去年。

中華民國駐巴拿馬大使劉德立晚宴商工部兩位次長龔薩雷茲（Nestor Gonzalez）及葛里馬多（Manuel Grimaldo），並歡迎台灣考察團。

大使館表示，巴拿馬的咖啡品質優良，尤其「藝妓咖啡」近年來在全球精緻咖啡界頗受饕客喜愛，歷年來台灣的咖啡考察團來巴均頗有斬獲，期盼今年考察團亦能收獲滿滿，多進口巴國優質咖啡，促進台巴經貿交流。

劉德立表示，台灣為加強與巴國之經貿關係，今年除推動咖啡業者來巴考察外，另將於3月籌組40家廠商來巴參加「巴拿馬國際商展（EXPOCOMER）」，期盼吸引更多台商來巴投資採購。

龔薩雷茲代表巴政府致詞指出，促進台巴兩國經貿交流是商工部最重要的業務，他至感榮幸能代表巴政府竭誠歡迎台灣考察團來巴考察，2016年台灣考察團曾向巴國咖啡業者採購逾200萬美元，希望今年能更勝去年。

巴拿馬因擁巴拿馬運河，地處中、南美洲交通樞紐位置，無論經濟發展程度及戰略地位在邦交國中均名列前茅。1060213

(中央社)