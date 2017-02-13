韓民調：總統大選 文在寅支持率逾3成
南韓民意調查機構Realmeter今天發布的民調結果顯示，南韓最大在野黨民主黨前黨魁文在寅繼續遙遙領先其他可能人選，受訪選民給予的支持率達32.9%。
南韓聯合新聞通訊社指出，民主黨籍忠清南道知事（省長）安熙正和南韓代理總統黃教安，激烈爭逐第2排名。
Realmeter於6日至10日針對南韓全國2511名成年人進行調查。文在寅支持率為32.9%，較上週上升1.7個百分點，連續6週居榜首。
安熙正支持率為16.7%，較上週上升3.7個百分點，連續3週呈上升趨勢。黃教安支持率為15.3%，較上週上升2.9個百分點。
另外，國民之黨前黨魁安哲秀以9.5%支持率位居第4，民主黨籍城南市長李在明（7.8%）、正黨國會議員劉承旻（3.9%）分列其後。1060213
(中央社)
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