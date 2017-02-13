2020總統大選 詹啟賢：我願意當參選人
參選中國國民黨主席的國民黨前副主席詹啟賢今天表示，他宣布參選當天就說要放眼2020總統大選，「我願意當那個參選人」，他認為黨主席、總統一氣呵成最好。
詹啟賢中午接受Yahoo TV「彭博士觀風向」直播節目訪問，面對網友犀利提問，包括黨產、黨主席選舉、同性婚姻、Uber、藍皮綠骨等問題，詹啟賢都有問必答。
面對外界對於爭搶黃復興、本土派選票，詹啟賢說，他不掉入這種思維，這是過去的思維，國民黨最大的價值就是多元包容，不能多元包容，國民黨在台灣的意義不大，他也認為，黨主席選後能不能整合這個黨是最重要的，「我有這樣的條件」。
詹啟賢說，他宣布參選黨主席當天就說了，要放眼2020年總統大選，「我願意當那個參選人」，他認為，黨主席和總統一氣呵成效果最好，希望其他參選人有一樣的決心和志向。
主持人問到，媒體報導2004年的319槍擊案，國民黨內許多人不諒解詹啟賢，認為詹啟賢袒護、向綠營靠攏？
詹啟賢說，或許吧，「如果用這個角度期待我，讓他失望了」。他當時完全按照專業醫療處理，沒有政治考量，他相信，重大時刻保持誠信、正直，才是現代政黨或國家領導人的特質，大部分的國人也希望有這樣的領導人。
詹啟賢說，國民黨最重要的一件事就是讓人民認同，誰來讓民眾有這樣的認同，覺得國民黨不同，領導人有這樣象徵性的意義。
他也談到，培養年輕人不是只為了選舉，有理想的年輕人不見得有政治慾望，但可以幫助他在社會上貢獻專業，「有些政黨抓年輕人來只是要他選舉，這太狹隘了，我不認為」。1060213
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。