2020總統大選 詹啟賢：我願意當參選人

參選中國國民黨主席的國民黨前副主席詹啟賢今天表示，他宣布參選當天就說要放眼2020總統大選，「我願意當那個參選人」，他認為黨主席、總統一氣呵成最好。

詹啟賢中午接受Yahoo TV「彭博士觀風向」直播節目訪問，面對網友犀利提問，包括黨產、黨主席選舉、同性婚姻、Uber、藍皮綠骨等問題，詹啟賢都有問必答。

面對外界對於爭搶黃復興、本土派選票，詹啟賢說，他不掉入這種思維，這是過去的思維，國民黨最大的價值就是多元包容，不能多元包容，國民黨在台灣的意義不大，他也認為，黨主席選後能不能整合這個黨是最重要的，「我有這樣的條件」。

詹啟賢說，他宣布參選黨主席當天就說了，要放眼2020年總統大選，「我願意當那個參選人」，他認為，黨主席和總統一氣呵成效果最好，希望其他參選人有一樣的決心和志向。

主持人問到，媒體報導2004年的319槍擊案，國民黨內許多人不諒解詹啟賢，認為詹啟賢袒護、向綠營靠攏？

詹啟賢說，或許吧，「如果用這個角度期待我，讓他失望了」。他當時完全按照專業醫療處理，沒有政治考量，他相信，重大時刻保持誠信、正直，才是現代政黨或國家領導人的特質，大部分的國人也希望有這樣的領導人。

詹啟賢說，國民黨最重要的一件事就是讓人民認同，誰來讓民眾有這樣的認同，覺得國民黨不同，領導人有這樣象徵性的意義。

他也談到，培養年輕人不是只為了選舉，有理想的年輕人不見得有政治慾望，但可以幫助他在社會上貢獻專業，「有些政黨抓年輕人來只是要他選舉，這太狹隘了，我不認為」。1060213

(中央社)