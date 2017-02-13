港鐵案重傷台女 校園綁黃絲帶祈福

香港地鐵遭到縱火，在中州科大任教的張欣茹重傷，校方今天在校園舉辦綁黃絲帶活動，學生祈禱張欣茹能平安度過難關。

香港地鐵發生縱火事件，其中來自台灣、在彰化中州科技大學觀光與休閒管理系擔任助教的張欣茹被燒傷，傷勢嚴重，校方接獲通知後除了協助家屬前往香港處理後續外，也通知師生小心安全。

學校今天上午也在校園內的淮園廣場前舉辦掛黃絲帶及寫集氣卡片的活動，邀請師生以掛黃絲帶等方式為張欣茹祈福，希望她早日康復。

就讀觀光系二年級的粘家瑜說，欣茹老師就好像她們的姊姊一樣，發生意外後，大家都很難過，希望她早日度過難關；另一名參加活動的學生劉妍均表示，她在卡片上寫著希望系辦公室還是需要有欣茹姊，大家都很愛她。

中州科技大學則指出，學校會請彰化區的立委協助家屬與傷患在香港的醫療事宜，也會請律師協助針對保險問題進行處理，校方也會和家屬保持聯絡，協助家屬度過難關。1060213

(中央社)