貿易矛頭 川普緊咬中墨輕放德日

美國總統川普對不公平貿易的怒火，相較對德國與日本輕輕放下，通常就是直接找上中國大陸與墨西哥發飆。大陸是對美順差過大，墨西哥則是對美投資太低。

美聯社報導，川普鎖定中國大陸可以被理解，因為美國對大陸的商品貿易逆差，是任何其他國家的5倍以上（去年美國對大陸逆差達3470億美元）。

美國對墨西哥的逆差教對日與對德都低（美墨逆差632億美元，美日是689億，美德則是649億）。皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深專家霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）表示，然而到了川普嘴裡，「墨西哥的罪狀卻好似多了3倍」。

為什麼相較德日能輕鬆過關，墨西哥卻動輒得究？其中原因之一是美墨貿易關係緊張，很容易會與不滿墨西哥非法移民混為一談，非法移民是川普核心支持者最重要且敏感的主題。

許多美國選民相信，墨西哥人同時由於其貿易政策結果及非法移民，奪走美國人的工作機會。在這些美國人眼中，美、墨、加拿大所簽署的北美自由貿易協定，使美國工人在墨國根本競爭不過墨西哥的低廉勞力，墨西哥人還非法越界，跑到美國來以低薪搶走工作機會。

其實早在30年前，日本就已指點出如何在大賺美國人的錢之餘平息老美的怒氣：更多工廠赴美投資並雇用美國人。

據呈現外國公司在美狀況的「國際投資組織」（OFII）資料，到2014年，日本的對美投資達3730億美元，德國也有2240億美元，但墨西哥卻僅180億美元。可以說赴美投資並雇用美國人，讓德國與日本免淪箭靶。

不過德國與日本也不用高興太早，除率美脫離跨太平洋夥伴協定（TPP）讓日本頭大，川普還指控日本操縱匯率，藉以在出口時獲價格優勢。

而就在上月，主掌白宮貿易與產業政策的納瓦洛（Peter Navarro）向金融時報（FT）抱怨，指德國正在利用歐元被低估，來提振自身出口。（譯者：中央社陳亦偉）1060213

(中央社)