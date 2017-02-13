農漁會選舉 全國受理110件妨害選舉案件

2017年農漁會選舉將分別於本月19日、3月18日登場，為防範金錢、暴力介入，最高檢察署今日成立「查察賄選及暴力督導小組」，督導全國地檢署全力查察妨害選舉案件。

最高檢指出，截至今年2月13日止，農會選舉共受理93件、282人(均為他字案)，其中賄選案件有77件、248人，簽結3件，未結74件；暴力案件有3件、8人，未結3件；其他案件有13件、26人，未結13件。

漁會選舉部分，全國檢察署共受理17件、66人(均為他字案)，其中賄選案件有11件、52人，未結11件；暴力案件有2件、5人，未結2件；其他案件有4件、9人，未結4件。

最高檢表示，檢察總長顏大和相當重視此次選舉，去年11月11日已邀請農委會、漁業署、警政署、調查局、廉政署等單位，共同研商合作查賄事宜，要求檢、警、調、政風機關將此次選舉查察列為重點工作，並與農委會系統充分合作，戮力查察。

全國各地檢署隨即邀集轄區警、調、政風及農漁會等單位，召開農漁會查察賄選期前座談會，針對選情分析及因應作業互相溝通，交換意見。

顏大和2月起分赴各二審檢察署召開農、漁會選舉查察分區座談會，請各轄區內一審檢察署檢察長於會中分別就各地檢署之選情分析、情資提供、查賄及反賄具體措施、執行情形及績效等查賄事項提出報告，並就督導選舉查察遭遇之實務問題，提出討論。

(中時)