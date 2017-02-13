月入10萬！ 北科大攜手勞動部培訓科技紡織菁英

數位印花成品從軟材質的布類到硬材質的陶瓷馬克杯皆可應用。（北科大提供）

國立台北科技大學為科技紡織的領頭羊，受勞動部勞動力發展署桃竹苗分署委託辦理「科技紡織產業技術人才培訓據點」，未來預計培育超過300名的數位印花相關的科技紡織產業人才，為台灣傳統產業注入新能量。

科技紡織業是台灣全球經貿布局最重要的焦點產業之一，最新的數位印花技術和傳統的網版印花相比，具有節能、低汙染、打樣快等特色，不僅成為ZARA等國際品牌大廠的首選製程技術，也是新興文創與客製化商品創業中首選的熱門領域，產業人才缺口高達數百名以上，人才培訓的推動刻不容緩。

北科大「科技紡織產業技術人才培訓據點」自3月起將率先開辦「紡織數位印花設計師專業技術班」、「潮物商品設計師養成班」，2班各招訓30人。課程著重於引導設計、技術製程、設計商品化實作、眾籌營運財稅實務、國際數位行銷與會展市場企劃等5大綜合領域。

培訓中心計畫主持人葉宗倫老師介紹，科技紡織產業人才培訓中心，首次開班名額有限，且具備政府補助8成學費，歡迎有興趣跨入科技紡織產業就業的待業或轉職民眾報考。訓後平均薪資至少可加薪5千至1萬元，後續再開辦科技紡織製程與工程技術、紡織國際專業英文等相關實務課程，就業後技術專精者，月入上看10萬元。

(中時)