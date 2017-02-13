月入10萬！北科大攜手勞動部培訓科技紡織菁英
國立台北科技大學為科技紡織的領頭羊，受勞動部勞動力發展署桃竹苗分署委託辦理「科技紡織產業技術人才培訓據點」，未來預計培育超過300名的數位印花相關的科技紡織產業人才，為台灣傳統產業注入新能量。
科技紡織業是台灣全球經貿布局最重要的焦點產業之一，最新的數位印花技術和傳統的網版印花相比，具有節能、低汙染、打樣快等特色，不僅成為ZARA等國際品牌大廠的首選製程技術，也是新興文創與客製化商品創業中首選的熱門領域，產業人才缺口高達數百名以上，人才培訓的推動刻不容緩。
北科大「科技紡織產業技術人才培訓據點」自3月起將率先開辦「紡織數位印花設計師專業技術班」、「潮物商品設計師養成班」，2班各招訓30人。課程著重於引導設計、技術製程、設計商品化實作、眾籌營運財稅實務、國際數位行銷與會展市場企劃等5大綜合領域。
培訓中心計畫主持人葉宗倫老師介紹，科技紡織產業人才培訓中心，首次開班名額有限，且具備政府補助8成學費，歡迎有興趣跨入科技紡織產業就業的待業或轉職民眾報考。訓後平均薪資至少可加薪5千至1萬元，後續再開辦科技紡織製程與工程技術、紡織國際專業英文等相關實務課程，就業後技術專精者，月入上看10萬元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。