香港迪士尼疑似收到爆裂物 疏散數百人

我要評比

香港迪士尼樂園行政大樓郵件中心中午傳出收到一件疑似爆裂物的可疑物品，立即報警，並疏散行政大樓數百名員工。

綜合香港蘋果日報、明報新聞網報導，除行政大樓外，香港迪士尼樂園並未受影響，遊客不須疏散。但期間有一名職員不適，已送醫觀察，警方正在調查事件。

香港迪士尼樂園發言人回應表示，中午約12時30分，香港迪士尼樂園郵件室發現可疑物品，樂園即時報警，並疏散部分員工。由於事件已交由警方處理，樂園不便評論。

報導指出，香港警消獲報後，派出消防車及救護車戒備，香港警方爆炸品處理課人員也到場檢查。1060213

(中央社)