港迪士尼發現可疑物品 警方處理中

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香港迪士尼樂園的行政大樓中午發現可疑物品，園方即時報警，警方已疏散部分員工，在現場進行調查。

中午12時半左右，香港消防處首先接獲迪士尼樂園方面報警，表示行政大樓內有可疑物品，消防處立即派人到場處理。

警察公共關係科接受查詢時說，現場發現可疑物品，警方正在調查並疏散了部分員工，目前沒有進一步消息。1060213

(中央社)