唐氏兒名模重返紐約伸展台 推個人品牌
20歲澳洲唐氏症模特兒瑪德琳‧史都華（Madeline Stuart）再度挑戰時尚產業陳規，今天重返紐約走秀並推出她的個人品牌。
法新社與加拿大「環球新聞」（Global News）報導，在紐約下東區下著雨冰冷的這1夜，史都華以愉悅地小小晃動開場，從頭到尾都與向全場觀眾獻上飛吻，盡情享受她的伸展台時刻。
為了她「21個為什麼的理由」（21 Reasons Why）品牌首秀，史都華穿著白色荷葉邊上衣與藍色緊身內搭，頭髮綁成馬尾後梳得相當蓬鬆，搭配亮片誇張眼妝。
展出運動休閒萊卡風格系列時，她被拍到在伸展台下穿著緊身內搭，上半身與裙子都寫著例如「健康生活」、「超級模特兒」與「我在時裝週」等標語。
她的母親羅珊（Rosanne Stuart）告訴法新社：「這是個充滿靈感的產品線，所有穿上的人都可感到很自在，對自己有良好感受。」
「21個為什麼的理由」品牌名稱來自於造成唐氏症的第21對染色體，也反映希望人們更多元化、更關懷與更多愛的渴望，且羅珊說每個人都值得變成21歲。
羅珊表示，所有衣服的設計都來自於她自己與瑪德琳‧史都華。（譯者：中央社許湘欣）1060213
(中央社)
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