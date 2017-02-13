西洋情人節保護有一套 保護自身安全

我要評比

明天是西洋情人節，嘉義縣衛生局今天特別叮嚀不要低估愛滋病危險性，應避免不安全性行為，全程正確使用保險套及水性潤滑液，保護自身安全。

嘉義縣衛生局表示，疾病管制署資料顯示，愛滋病的傳播以不安全性行為為主，年輕族群及男男間性行為者居多，國內淋病疫情逐年上升，感染族群以男性為主，增加幅度以10至19歲（27％）及20至29歲（22％）為最高。

衛生局指出，嘉義縣去年新通報愛滋感染者有19例，其中3例為20歲以下男性，衛生局（所）、嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院及部立朴子醫院都提供高危險群匿名篩檢服務，早期發現、治療。

預防愛滋病，衛生局呼籲民眾避免參加轟趴、性派對，或有多重性伴侶等危險性行為。不與性生活史不明的對象發生性行為。若發生性行為時，一定要全程正確使用保險套及水性潤滑液。拒絕使用成癮性藥物。謹慎選擇網路交友對象。

民眾若發生未使用「保險套」不安全性行為，可至全國提供「非職業暴露愛滋病毒後預防性投藥」指定醫院，嘉義地區有嘉義長庚醫院、嘉義基督教醫院、台中榮總嘉義分院，經醫師評估後，接受自費抗愛滋病毒預防性投藥，減少感染風險。1060213

(中央社)