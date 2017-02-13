西洋情人節保護有一套 保護自身安全
明天是西洋情人節，嘉義縣衛生局今天特別叮嚀不要低估愛滋病危險性，應避免不安全性行為，全程正確使用保險套及水性潤滑液，保護自身安全。
嘉義縣衛生局表示，疾病管制署資料顯示，愛滋病的傳播以不安全性行為為主，年輕族群及男男間性行為者居多，國內淋病疫情逐年上升，感染族群以男性為主，增加幅度以10至19歲（27％）及20至29歲（22％）為最高。
衛生局指出，嘉義縣去年新通報愛滋感染者有19例，其中3例為20歲以下男性，衛生局（所）、嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院及部立朴子醫院都提供高危險群匿名篩檢服務，早期發現、治療。
預防愛滋病，衛生局呼籲民眾避免參加轟趴、性派對，或有多重性伴侶等危險性行為。不與性生活史不明的對象發生性行為。若發生性行為時，一定要全程正確使用保險套及水性潤滑液。拒絕使用成癮性藥物。謹慎選擇網路交友對象。
民眾若發生未使用「保險套」不安全性行為，可至全國提供「非職業暴露愛滋病毒後預防性投藥」指定醫院，嘉義地區有嘉義長庚醫院、嘉義基督教醫院、台中榮總嘉義分院，經醫師評估後，接受自費抗愛滋病毒預防性投藥，減少感染風險。1060213
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。