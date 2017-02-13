昔日角頭生活潦倒 改賣毒擁槍防身被逮

我要評比

53歲蘇姓角頭32年前追隨大哥混跡岡山、鳳山一代，早年意氣風發經營賭場、暴力討債，甚至持槍搶劫遭警逮時還曾丟手榴彈，入獄10多年；出獄後個性轉趨低調，僅從事古玩買賣，但經濟狀況不佳，生活潦倒，改作起毒品買賣，還擁槍怕黑吃黑，被高市刑大逮獲，依毒品、槍砲罪送辦。

★中時電子報關心您：吸毒有害健康！

(中時)