《時來運轉》馬刺來踢館 溜馬要止連敗

溜馬隊主將保羅喬治覺得本季打來十分挫折。(美聯社資料照)

馬刺隊與溜馬隊分別在東、西區都是有望進軍季後賽的勁旅，但近期卻不約而同面對小低潮，高居西區第2的馬刺隊，今作客近期飽受家務事紛擾的尼克隊，竟以90比94吞敗，溜馬隊則是苦吞3連敗，近況均不佳的兩隊，將在溜馬主場進行本季首度對決，都希望能一掃陰霾，重新出發。

里歐納德。(美聯社資料照)

馬刺隊本季客場戰績22勝7敗，在全聯盟僅次於龍頭勇士隊，與主場戰績相差無幾，而溜馬隊主場戰績20勝8敗，也是聯盟頂尖，但兩隊過去交手，卻是分別在對方客場奪勝，溜馬上季作客馬刺奪勝，而馬刺更是在溜馬隊主場拿下7連勝，對溜馬而言，此役不但要中止近期低潮，更要結束「黑衫軍」總在自家主場肆虐。

儘管明星周假期在即，溜馬的賽程卻不好過，主場打完馬刺隊後，還將轉戰騎士隊主場，假期前還將在主場再度面對巫師隊，都是東區排名前3的頂級強權，稍有不慎，溜馬恐以連敗迎接明星周末，明星前鋒保羅喬治向隊友喊話：「希望大家忘記連敗，繼續面對接下來的賽程。」

溜馬有必勝的理由，馬刺同樣也有，馬刺本季戰績持續高檔，只有兩度吞下2連敗，此役避免發生第3次，除了過去在溜馬主場的出色戰績，明星前鋒里歐納德連續3場攻破30分，狀況維持高檔也是利多。此外，馬刺本季是連戰高手，面對連續兩天出賽，戰績是出色的8勝1敗。

(中時電子報)